Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid y también internacional con España, estuvo en el programa 'Tiempo de Juego' de Cope y en su estancia dejó una afirmación más que interesante. El delantero confirmó que en toda su experiencia en el mundo del fútbol conoció a un futbolista que no quería ir con la Selección.

"Era un 'si me llaman voy', si no se hubiera notado mucho y habría salido en todos los lados", dijo el manchego, que eso sí no quiso desvelar la identidad del jugador en cuestión.

No obstante, negó que se tratase de Guti o de Mendieta, y además dio bastantes pistas sobre quién es el misterioso futbolista que habría 'pasado' de la llamada de la selección española.

Para empezar, el nombre del jugador en cuestión, como dijo Morientes, sorprenderá a todos. Esto sigue dejando la lista en un buen número de futbolistas, pero el manchego también confirmó que había jugado con él en un equipo español.

El delantero ha jugado en el Albacete, el Zaragoza, el Real Madrid y el Valencia en su paso por LaLiga, además de en Liverpool, Mónaco y Olympique de Marsella. Así pues, el jugador debe haber coincidido con él en uno de los cuatro primeros equipos.

Además, otras dos sugerentes pistas son que no es ni entrenador ni comentarista, y eso reduce mucho las opciones pues no son pocos los exfutbolistas que o bien se pasan al banquillo o a los micrófonos. Además, dejó claro que no era por culpa del seleccionador que hubiera en aquel momento.

La duda sigue en el aire, y no son pocos los que han aportado algún que otro nombre a una lista amplia de posibles jugadores que dijeron 'no' a vestir la camiseta de la Selección.