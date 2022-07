"No les da la gana revisarlo porque estamos en Inglaterra". Así de contundente fue Irene Paredes ante los micrófonos de 'Teledeporte' después de que España cayera eliminada en los cuartos de final de la Eurocopa ante la anfitriona, la selección inglesa.

Las de Jorge Vilda cayeron en la prórroga y posteriormente se quejaron del gol que decantó el encuentro: "Me mete el codo en el cuello y yo no puedo saltar. Es una falta muy clara que no quieren pitar ni revisar y eso decanta el partido".

Paredes no fue la única que salió visiblemente enfadado. Mariona Caldentey prefirió morderse la lengua: "Si digo lo que pienso igual me sancionan porque estos partidos son detalles".

Y volvió a quejarse de ese gol de las locales: "A Irene le dan un codazo en la cara, es gol. Luego pitan el final partido en un córner. Da rabia porque lo pones todo, lo intentas y contra eso no puedes hacer nada. Podríamos haber hecho las cosas mejor, pero te quedas con cara de tonto".

"Es difícil ser positivos y ver las cosas buenas. Volveremos a intentarlo, pero son días difíciles, teníamos esperanzas en este partido y es un palo duro", detalló la futbolista española.

Vilda evita la polémica

El seleccionador prefirió no pronunciarse sobre las polémicas. En rueda de prensa mostró su orgullo por lo que habían hecho sus chicas. "El sabor es amargo por cómo ha sido al derrota y por cómo nos vamos del campeonato. Si hay una forma buena de perder es hacer el partido que han hecho hoy mis jugadoras".

"Lo que les he dicho es que tanto yo como todo el mundo estamos muy orgullosos de lo que han hecho. Se ha intentado todo y no ha podido ser, hay que irse con la cabeza alta", zanjó el entrenador.