En la noche de este martes, Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, recibió en el Palacio Presidencial a Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Qatar.

A la cena en el Eliseo también acudió Nasser Al Khelaïfi, presidente del Paris Saint Germain, y Kylian Mbappé como único representante del equipo.

En la reunión no se discutió sobre el futuro del delantero francés, que ya le comunicó a su presidente la decisión de no renovar su contrato, pero sí se dio una escena con Macron que no tardó en hacerse viral.

"Vas a meternos en más problemas", le dijo el presidente a Mbappé, que respondió con una tímida sonrisa antes de saludar al Emir.