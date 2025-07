No se puede decir más claro: atención al 'guiño' de Ferran Torres a Nico Williams

Al delantero del FC Barcelona le han preguntado si le gustaría jugar con el extremo del Athletic Club de Bilbao... y no ha podido ser más claro.

'El Chiringuito' ha estado presente en la mañana de este martes en el comienzo del campus Ferran Torres en Foios (Valencia).

Allí ha estado el jugador del FC Barcelona, que ha respondido a diversas preguntas, entre ellas a las de nuestro compañero Germán Muñoz.

Al punta valenciano le han cuestionado por la situación de Nico Williams y su posible fichaje por el conjunto azulgrana.

En primer lugar, Ferran ha optado por mantenerse al margen: "No he hablado con él. Coincidimos en Ibiza, pero son temas que preferimos no hablar".

"Todos los jugadores top quieren venir a los mejores clubes. No sé qué pasará, pero todo lo que pase será para bien", ha añadido.

Sin embargo, no ha ocultado cuál es su deseo... con mención a Lamine Yamal incluida: "Me gustaría jugar con Nico Williams. Podríamos formar un buen tridente si todo se da". Y todo con una sonrisa en la cara.

💥 "Me GUSTARÍA JUGAR con NICO WILLIAMS". 🔝 "Podríamos formar un buen TRIDENTE". 🗣️ Ferran Torres abre la puerta al jugador del Athletic a la pregunta de @German_ml23. pic.twitter.com/wJ4hpzPxPG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 1, 2025