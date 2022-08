Este miércoles se ha conocido que Pierre-Emerick Aubameyang sufre una fractura de mandíbula después del asalto que sufrió en su casa. Él mismo lo ha confirmado a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Hola, chicos. Gracias por todos los mensajes. En la noche del domingo unos cobardes violentos entraron en nuestra casa y amenazaron a mi familia y a mis hijos solo para robar algunas cosas", empieza el delantero.

"Me golpearon en la mandíbula, pero me recuperaré pronto. Gracias a Dios no hirieron a nadie más", dice Auba', cuyo futuro sigue en el aire en pleno cierre del mercado de fichajes.

El atacante reflexiona sobre lo "duro" que es "no sentirse seguro" en casa: "El sentimiento de que ya no estamos seguros en nuestra propia casa es duro de entender y describir".

"Superaremos esto. Estamos más fuerte que nunca. Gracias por el apoyo. Significa mucho para nosotros", sentencia.

Varios asaltantes entraron el domicilio del futbolista en la noche del domingo y amenazaron tanto al gabonés como a su esposa con armas de fuego y barras de hierro, llegando a golpear al delantero.

Esos golpes le han provocado una rotura de mandíbula que le mantendrá lejos del fútbol durante al menos un mes.