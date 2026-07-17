Alarma antes de la final del Mundial: la calidad del aire en Nueva York ya es "nociva" para la salud por el humo de los incendios en Canadá

Los detalles Se esperan lluvias durante todo el sábado, lo que podría ayudar a limpiar el aire y evitar que el partido entre España y Argentina entre en riesgo de suspensión.

En poco más de 40 horas, España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York, un evento que atraerá la atención global. Sin embargo, una nube de partículas de incendios en Canadá ha cubierto la ciudad con humo. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha advertido sobre la mala calidad del aire, que es especialmente peligrosa para la práctica de deporte al aire libre, y ha instado a extremar precauciones. Aunque se espera un día soleado y caluroso para la final, se pronostican lluvias el sábado que podrían mejorar la situación del aire.

Quedan poco más de 40 horas para que España y Argentina se vean las caras en la final del Mundial. El MetLife Stadium de Nueva York será el escenario del partido más importante del 'planeta fútbol' y recibirá la atención de miles de millones de personas. Sin embargo, en las últimas horas ha aparecido un invitado inesperado: una nube de partículas procedente de los incendios forestales de Canadá que ha llenado la ciudad neoyorquina de humo.

Ante esta situación, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha puesto sobre aviso a sus convecinos. "Se espera que hoy sea el peor día. El estado ha pronosticado que la calidad del aire en la ciudad de Nueva York se situará en niveles nocivos para la salud, por lo que todo el mudo puede sufrir sus efectos".

Especialmente peligroso, asegura el alcalde, es practicar deporte de alta intensidad al aire libre. Por ello, Mamdani ha reclamado que todo el mundo "extreme las precauciones".

La final se jugará el domingo a las 15:00 hora local. Pese a que todo apunta a que será una jornada completamente soleada y calurosa, se espera que llueva durante el sábado, lo cual ayudaría a que las partículas en suspensión, o al menos buena parte de ellas, desapareciesen.

Esas precipitaciones persistirán hasta la madrugada del domingo. Durante las primeras horas del día de la final, la lluvia remitirá y el cielo se despejará. Además, la temperatura durante el España-Argentina rondará los 30 grados.

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