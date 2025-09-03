Chris Froome pudo morir tras chocar a 48 km/h contra una señal

Froome, durante el Tour de Francia

Su mujer, Michelle Counde, ha desvelado que el cuatro veces ganador del Tour de Francia, que sigue ingresado en el hospital, sufrió una laceración del pericardio.

El pasado miércoles 27 de agosto, mientras realizaba un entrenamiento en los alrededores de la localidad francesa de Saint-Raphael, Chris Froome sufrió un gravísimo accidente.

El ciclista de 40 años del equipo Israel Premier Tech se golpeó contra un bordillo y chocó contra una señal de tráfico a 48 km/h.

El británico, cuatro veces ganador del Tour de Francia dos de la Vuelta a España, sufrió un "neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura vertebral lumbar".

Froome fue operado con éxito poco después, pero sigue ingresado en el hospital militar Sainte Anne de Toulon.

Pues bien, una semana después, Michelle Counde, su esposa, ha desvelado en 'The Times' que Chris estuvo cerca de morir tras sufrir una laceración del pericardio.

"Obviamente, era mucho más grave que unos huesos rotos. Chris está bien, pero la recuperación será larga", ha explicado.

"No podrá montar en bicicleta durante un tiempo. Chris está contento de que comparta este mensaje porque la gente debe entender lo que le está pasando", ha añadido.