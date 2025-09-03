Venezuela acusa a EEUU de crear con inteligencia artificial el vídeo del ataque contra un supuesto barco con drogas

El contexto Trump anunció un ataque contra una embarcación de "narcoterroristas" del Tren de Aragua y compartió un supuesto vídeo del momento. El Gobierno venezolano cuestiona su autenticidad.

El Gobierno de Venezuela acusa a Estados Unidos de manipular un vídeo con inteligencia artificial, compartido por Donald Trump, que muestra un ataque a un barco supuestamente transportando drogas desde Venezuela. Freddy Ñáñez, titular de Comunicación venezolano, sugirió que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, engaña a Trump con dicho vídeo. Según Trump, el ataque eliminó a 11 miembros del Tren de Aragua, considerados terroristas. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sostiene que el despliegue militar de EEUU en el Caribe busca apropiarse de las riquezas naturales de su país, no combatir el narcotráfico. Además, Maduro critica la influencia de Rubio en la Casa Blanca y advierte de que Venezuela se defenderá si es agredida.

El Gobierno de Venezuela ha acusado al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el vídeo compartido por Donald Trump del ataque contra un barco que, según Washington, trasladaba drogas y había salido del país sudamericano. Un vídeo que también ha publicado la Casa Blanca en redes sociales, donde afirma que la embarcación fue atacada en aguas internacionales, cuando transportaba "narcóticos ilegales" al país norteamericano, y que ha matado a 11 "terroristas".

El titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, ha deslizado a través de Telegram que "parece" que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "sigue mintiéndole a su presidente". "Luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como 'prueba' un vídeo con IA", le ha acusado. "Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza", ha agregado.

Trump divulgó este martes en su red social, Truth Social, un vídeo del Comando Sur del Ejército estadounidense que muestra una embarcación instantes antes de ser destruida con un misil. Según el mandatario republicano, las fuerzas armadas eliminaron en ese ataque a 11 miembros del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional de origen venezolano designada como terrorista por su Administración.

Una hora antes de confirmar la eliminación de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había señalado a la agencia Efe que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operada por narcoterroristas. La misma información fue publicada en la cuenta oficial de Rubio.

Maduro acusa a EEUU de codiciar sus riquezas

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, para, según Washington, combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles del país norteamericano. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura sin embargo que es porque EEUU quiere "las riquezas naturales" de su país, y ha vuelto a rechazar el argumento que enmarca ese despliegue en una operación contra el narcotráfico.

"Ellos vienen (...) por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas", ha aseverado Maduro este martes, antes de añadir que su país tiene "la cuarta reserva de gas del mundo" y "una de las primeras" de oro. El dirigente chavista ha reiterado que EEUU ha desplegado "ocho barcos de guerra" y de 1.200 misiles cerca de las costas del país petrolero con base en "un relato, un cuento que nadie les cree".

"La juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump", ha agregado Maduro, a quien EEUU no considera un presidente legítimo y acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

"Ellos vienen a intentar acabar de raíz con el proyecto más grande que ha tenido nuestra América, que es el proyecto libertador del gran Simón Bolívar, del gran Antonio José de Sucre, quieren acabar el ejemplo de lo que estamos haciendo", ha asegurado también Maduro, que ya el lunes advirtió de que su país enfrenta la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos 100 años" por ese despliegue militar frente a las costas de Venezuela, que -advirtió- se declararía "en armas" si "fuera agredida".