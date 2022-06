Joan Laporta tiene una tarea muy difícil por delante al tener que encarar el próximo mercado de fichajes con el club en una situación económica muy delicada. Precisamente, Pep Guardiola ha querido analizar los posibles movimientos veraniegos del FC Barcelona en unas interesantes declaraciones ante los medios de comunicación durante el 'Legends Throphy'.

Se trata de un prestigioso torneo de golf que se está disputando en Pula Golf de Son Sonservera, en Palma de Mallorca. El técnico catalán no se ha mordido la lengua y se ha mojado con varios nombres propios. La opción de fichar a uno de sus jugadores como es Bernardo Silva, la posible llegada de Robert Lewandowski o la renovación de Gavi son algunos de los temas que ha tratado.

Con respecto a la salida de Bernardo Silva del conjunto 'cityzen' ha sido muy claro: "Parece que lo tienen difícil", mientras que más dudas le presenta la opción de Lewandowski: "No lo sé, no tengo ni idea. ¿Futbolísticamente qué aportaría su fichaje? Su carrera habla por sí sola. Estamos hablando de Lewandowski, se adapta a cualquier sitio. Pero no lo sé, no sé si la situación económica lo puede permitir, y no sé si el Bayern lo dejará".

La renovación de Gavi cree que debería ser un tema de urgencia y máxima importancia para la actual directiva del Barça. "El nivel que ha mostrado Gavi es fantástico, tanto él como Pedri. Se nota que el Barça está formado por jugadores ilusionantes y buenos. Como culé, quiero que Gavi renueve", confesó el entrenador del Manchester City.

Además, Guardiola aprovechó la ocasión para defender a uno de sus antiguos jugadores en la Premier League, Ferran Torres. El extremo está siendo muy cuestionado desde su llegada a 'Can Barça', principalmente por su poca efectividad de cara a puerta. "Ha tenido grandes números, cuando el equipo juegue mejor, Ferran jugará mejor. Lo tienes que ver en un contexto", apuntó.

Por último, ha querido pedir paciencia a todos los aficionados culés: "Espero que todo les vaya bien pero con la situación que hay no se pueden hacer grandes cosas. Todos tenemos que aceptar la situación que hay. Hay que ir con tranquilidad, todos sabemos que si la situación no es buena no se pueden hacer grandes fichajes. Ir con perfil bajo ayudará a subir más rápido".