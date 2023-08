Con la suspensión provisional de la FIFA a Luis Rubiales por un período de 90 días, se abre un nuevo horizonte ¿Qué pasará en la Federación? El periodista Julio Suárez explica que "el primer paso de Pedro Rocha como nuevo presidente interino ha sido convocar de urgencia para este lunes a las 16:00 horas a todas las federaciones territoriales; y, a partir de ahí, en esa reunión, empezar a tomar medidas urgentes".

Precisamente, la primera decisión de Pedro Rocha como presidente interino fue la de eliminar el segundo comunicado de la RFEF contra Jenni Hermoso. El que es mano derecha del presidente suspendido, será el que ahora ha asumido la presidencia de manera interina. En este sentido, Suárez ha indicado que Rocha es el "actual presidente de la Federación Extremeña y hombre de máxima confianza de Rubiales ". "De hecho, Rubiales ya le tenía elegido la semana pasada porque sabía que iba a ser inhabilitado", añade.

Pedro Rocha ocupará el puesto hasta que se confirme el cese en sus funciones a Rubiales, o hasta que llegue su improbable "dimisión". En ese caso, Rocha estaría "al mando hasta mayo de 2024 para acabar el mandato de Rubiales".

En caso de suspensión o inhabilitación, la comisión gestora debería convocar elecciones, y de allí saldría un nuevo presidente. "Posteriormente a los JJOO, se van a convocar elecciones a la Asamblea de la Federación. Ahí ya sí que se va a elegir un presidente de largo mandato", señala el periodista Julio Suárez, a lo que añade que "el único candidato que hay hoy en día es Pedro Rocha".

Queda esperar si Rubiales será cesado de su puesto, o si llegará a dimitir. A partir de ahí, se iniciarán los procesos para deliberar el futuro del fútbol español.

Cronología de la semana de Rubiales hasta su suspensión

Luis Rubiales quiso restar importancia al beso a Jennifer Hermoso desde que se lo dio, hace justo una semana. En 'COPE', el presidente suspendido de la RFEF se refirió a él como "un pico de dos amigos celebrando algo". "No estamos para gilipolleces. No tiene ninguna maldad; es una tontería", expresó. Por su parte, Jenni Hermoso dijo que no se lo esperaba, y que no le gustó.

Sin embargo, el gesto provocó tal cantidad de críticas y presión que en el vuelo de vuelta Rubiales grabó un vídeo pidiendo disculpas, aunque solo por su comportamiento en el palco al lado de la reina Letizia. Este perdón fue "insuficiente" para el Gobierno. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, defendió que Rubiales debía "continuar dando pasos".

Poco después se supo, además, que la Federación había intentado presionar a la propia Jenni Hermoso y a su entorno para que participara en ese vídeo de disculpas, pero ella lo rechazó y publicaron unas declaraciones de la jugadora que ella no había dicho. Así, el Consejo Superior de Deportes se posicionó y elevó al TAD las denuncias presentadas contra Luis Rubiales.

Arrinconado, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol decidió convocar una Asamblea Extraordinaria para buscar apoyo interno. Allí, dejó claro que no iba a dimitir y siguió restando importancia a lo que hizo en Sídney. En ese momento, el CSD decidió iniciar los trámites para cesar a Rubiales, y es entonces cuando se inicia una guerra de comunicados.

A través del sindicato FutPro, las jugadoras, con Jenni Hermoso a la cabeza, dejaron claro que "no fue un beso consentido", e informaron de que se negaban a jugar si siguen los dirigentes actuales. La RFEF respondió a esto anunciando "acciones legales" para defender el honor de su presidente, y con cuatro fotos intentar demostrar la versión de Rubiales.

Por su parte, Jennifer Hermoso desmintió las palabras de Rubiales, y remarcó que el beso no fue consentido. "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión", expresó la jugadora, unas palabras a las que la Federación volvió a responder este sábado con un comunicado que después eliminó, en el que calificaba a la deportista de "mentirosa".

Ante esta situación, la FIFA suspendió a Luis Rubiales de toda su actividad, y prohibió a él y a la RFEF el contacto con la jugadora y su entorno. Por su parte, y ante todo lo acontecido, la Real Federación Española de Fútbol ha convocado este lunes en "reunión extraordinaria y urgente" a la Comisión de Presidentes de Federaciones.