La celebración en Argentina tras ganar el Mundial fue una absoluta locura. Millones de hinchas salieron a las calles para festejar la consecución de la tercera estrella, dejando imágenes increíbles y difíciles de creer si uno no las ve.

Por motivos desconocidos, un aficionado acabó gravemente herido y las asistencias médicas se lo tuvieron que llevar en camilla. Sin embargo, pese a estar dolorido, el hincha aún tenía energía para levantar el brazo acorde a los cánticos que estaban cantando los argentinos.

Por otro lado, dos aficionados saltaron al bus después de que este pasara por debajo de un puente. El primero de ellos lo hace a tiempo, pero el otro salta tarde y apoya sus pies en la parte trasera del bus, cayendo hacia el asfalto sobre varios aficionados.

Buenos Aires, Argentina has totally collapsed. The victory parade, if you can even call it that, has been cut short.

This is the one of the few videos I’ve received that’s the safe to upload to social media. People were jumping into the bus. Just INSANE 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/OKHfDy7zOB