La celebración del tercer Mundial de Argentina fue una absoluta locura. Unas cinco millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires para festejar la tercera estrella. Pero había tal cantidad de gente que los jugadores no pudieron seguir la ruta en autobús y tuvieron que seguir en helicóptero.

Los futbolistas, lógicamente, también estaban muy felices. Uno de ellos fue Rodrigo de Paul, que llegó a ponerse de pie encima del bus en medio de la locura sin camiseta y con la medalla de campeón colgada del cuello.

Justo a su lado, sentado estaba Leo Messi. Con un simple gesto con la cabeza, el '10' le mandó a su compañero que se bajara. El riesgo de caída era real y De Paul siguió las órdenes de Messi, bajándose al instante. Un gesto sutil pero que su compañero entendió a la perfección.

Messi nodded his head and Rodrigo De Paul listened right away 😂

