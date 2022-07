Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha hablado del caos que se vivió en la final de la Champions League de París. El torneo, que ganó el Real Madrid gracias a un tanto de Vinicius, quedó marcado por eso y por el desastre inicial de la organización con cientos de aficionados sin poder entrar en el Parque de los Príncipes.

Ahora, en el medio oficial del cuadro inglés, el entrenador alemán ha reconocido que se vivieron momentos de auténtico pánico en los aledaños del estadio. Su familia también los sufrió.

"Solo unos pocos tuvieron suerte. Los demás que conocí, mi familia incluida, tuvieron hasta luchas masivas fuera", argumenta.

Y lo tiene claro: "Estaba muy mal organizado. Es evidente".

Klopp, además, cuenta que su familia le mintió diciendo que estaban ya dentro del estadio. Todo era para que no se preocupase.

"Mi familia me escribió antes del partido. Me desearon suerte, y que estaban ya en el estadio. Pero no, no era así. Eran mentiras necesarias", relata.

El preparador del Liverpool tiene claro que lo menos importante era la final: "Fue el problema más pequeño que tuvimos, algo increíble sabiendo que era la final de la Champions League".