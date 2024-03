Con el fin de desahogarse y mostrar a sus seguidores y al mundo el difícil momento que está pasando una persona que un día lo tuvo casi todo, Daniel Osvaldo ha publicado un vídeo en el que ha relatado el calvario en el que lleva inmerso desde hace tiempo.

En el mismo, de aproximadamente 10 minutos de duración, el exjugador de Espanyol, Boca, Roma, Juventus e Inter reconoce que sufre depresión y adicción a drogas y alcohol.

"Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo cómo llegué hasta acá, la verdad. Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada", arranca.

"Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos", añade el argentino.

Esta situación le ha llevado a aislarse de sus seres queridos: "Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión... Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa".

"He caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos", explica.

A sus 38 años, Osvaldo reconoce que está arruinado: "Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa".