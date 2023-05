Detenidos este martes tres individuos por proferir insultos racistas a Vinicius el pasado domingo en Mestalla durante el Valencia - Real Madrid, Carlo Ancelotti ha ofrecido su opinión al respecto en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo.

El entrenador del conjunto blanco ha querido cerrar filas en torno a su jugador: "Vinicius es la víctima, no es el culpable, aunque a veces pase por ello porque se dice que provoca".

A su vez, el italiano ha explicado cuál es la situación que él ve en nuestro país con el racismo: "España no es un país racista, pero hay racismo en España... como en muchos otros sitios".

¿Cómo arreglar este triste panorama? Ancelotti cree que no solo vale con abandonar el terreno de juego.

"Creo que parar el partido puede ser una solución, pero después las instituciones deben tomar medidas drásticas", ha explicado.

"Condenar actos de racismo e insultos no es suficiente, es crucial que la Federación, La Liga y otras instituciones tomen medidas", ha añadido.

Además, ha querido incidir en que no todos los aficionados del Valencia son racistas: "Cuando me refiero a la actitud de Mestalla no me refiero a 46.000 personas, sino a un grupo que se ha portado muy mal como en Mallorca, Valladolid u otros estadios".