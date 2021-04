A sus 29 años, Neymar se encuentra en su momento de plenitud futbolística. El punta brasileño llevó al París Saint-Germain a su segunda semifinal de Champions League consecutiva tras eliminar al Bayern de Múnich, vigente campeón de Europa, en cuartos.

Sin renovar aún con el cuadro parisino, y con algunas polémicas extradeportivas que para nada hacen bien a su carrera, Neymar ya sabe a qué se dedicará una vez decida colgar las botas.

Lejos del fútbol, el jugador paulista afirma que se volcará en su otra pasión, el póker: "Es verdad. Es una de las cosas que más me gusta. Me siento muy a gusto y creo que después de jugar al fútbol podré hacer torneos, viajar para jugar en aquellos en los que siempre he querido participar y nunca he podido por mi agenda".

"Cuando termine mi carrera futbolística, esa es una de las cosas que voy a hacer. Me veo haciéndolo porque llevo mucho tiempo jugando, he estado jugando casi todos los días y trato de aprender más y más. Saber disfrutar del juego en sí y divertirse que es lo más importante", ha explicado en una entrevista en 'CNews'.

Seguidamente, ha explicado cuándo comenzó a interesarse por el popular juego de cartas: "Empecé a jugar al póker en la Copa del Mundo de 2014. Durante la competición jugaban muchos jugadores y acabé aprendiendo a jugar con ellos. Miré desde fuera y luego me interesé por el juego, pensé que era genial la forma en que jugaban. Y me he enamorado del póker a lo largo de los años".

De hecho, Neymar ve similitudes entre su juego con el balón y con las cartas: "Soy ofensivo como en el campo. Solía jugar de esta manera y luego recibí algunos consejos de algunos amigos. Me ayudó mucho en el desarrollo de mi juego y me enseñó muchas cosas. Y con el tiempo, aprendí más a ser un jugador agresivo".

¿Póker y fútbol? Para el brasileño hay muchos puntos parecidos: "Entre las similitudes entre el póker y el fútbol, creo que el enfoque es una de ellas. La forma en que lees a tu oponente y el juego también es muy importante. En el póker tienes que leer el juego, leer a tus oponentes y saber el momento adecuado para atacar a tu oponente".