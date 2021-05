Javi Mata pasó por 'El Chiringuito' para contar cómo vivió uno de los momentos más bonitos que le ha tocado narrar. El periodista de 'Radio Vila-Real' narró desde el corazón a todos los groguets la parada histórica de Gero Rulli a David De Gea. Una parada que dio la UEFA Europa League al Villareal tras una agónica tanda de penaltis en la que hubo hasta 22 lanzamientos. Esta fue la narración de Javi Mata, con palabras desde el alma.

"Va De Gea, yo no puedo más. Va De Gea, Va De Gea, esta es la nuestra, Va De Gea, Va De Gea, De Geaaaaa...¡Rulli la para!¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones!, ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! El Villareal CF es campeón de la UEFA Europa League. La para Gero Rulli. ¡Rulli Rulli Rulli! Acaba de parar el penalti de su vida, ¡de nuestra vida! Somos campeones de la Europa League. La gente bota, chilla, se vuelve loca. ¡El 'poblet' acaba de ganar la Europa League!", gritaba Mata desde el estadio.

Mata afirma a Pedrerol que apenas oía desde la zona de prensa y que sufrió de lo lindo con la pena máxima. "Oía muy poco, aquí es una locura pero lo intuyo. Yo no sé ni lo que he dicho Josep. Un momento antes Rulli la ha parado casi igual y se la ha metido para dentro. Y en esa jugada he pensado '¿a que se le va a otra vez?'. Y cuando he visto que se le iba para fuera es cuando ya he dicho 'se acabó, por fin'", cuenta el periodista valenciano.

El narrador también que quiso acordarse del presidente del Villareal, que no pudo acompañar al submarino amarillo en la final. "Imaginaros a Fernando Roig en su casa viéndolo por la tele. 25 años metiendo dinero, sufriendo, peleando. Es increíble", dice Mata.