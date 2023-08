Luto en el mundo de las superbikes con la muerte de Haruki Noguchi, piloto japonés de 22 años que ha perdido la vida tras un accidente en la curva 10 de la carrera que tuvo a lugar el pasado domingo en el Campeonato de Asia Road Racing.

Después del accidente en el circuito de Indonesia, Haruki Noguchi tuvo que ser trasladado al hospital Nusa Tenggara Barat, pero su estado era crítico por la gravedad de las heridas que provocó el accidente.

"Todavía no puedo creer que tengamos que hacer este anuncio", lamentó el director del equipo HARC Pro, Kotaro Honda, del que formaba parte Haruki.

"Con tan solo 22 años y con un potencial ilimitado, tenía grandes esperanzas de que subiera al escenario mundial como la esperanza de la próxima generación de Asia. Hace sólo 10 días tuvimos el honor de estar juntos en el podio de las 8 horas de Suzuja", añadió el dirigente.

