Ha arrancado el US Open y se empiezan a perfilar los favoritos para hacerse con el torneo. Daniil Medvedev, uno de esos candidatos, tiene muy claro que él apostaría por Rafa Nadal: "No quiero meter presión a nadie, pero creo que Rafa también es un gran favorito".

"Me ganó la última vez que jugó aquí. Ya ha ganado dos Grand Slam este año. Creo que Djokovic es mejor en hierba, pero Rafa no pudo seguir jugando en Wimbledon. No ha perdido aún en Grand Slam este año. En mi opinión Rafa es grande, digámoslo así. No quiero decir favorito o gran favorito. Nadal es una de las grandes figuras del torneo", ha afirmado el ruso.

No pudo participar en Wimbledon, pero sí está en Estados Unidos: "Estar entre los favoritos me motiva para intentar hacerlo bien. Sobre mi equipo, me gusta tener en el box a la gente con la que trabajo día a día , con los que puedo confiar, y sé la energía que tienen y que les necesito conmigo".

Por otro lado, Medvedev cree que este es el torneo de Serena Williams: "Eso es fantástico. Tenemos a Rafa jugando aquí con 22 Grand Slam y, en este momento parece que toda la atención no es para él, y eso es fantástico para él, que juega en noches distintas a Serena. Vi el partido Serena jugó increíble".

"No habría sido lo mismo que Serena hubiera terminado su carrera en Australia o París. Aquí en Nueva York Serena es un icono, la reina. Pienso que puedes decir 35 palabras increíbles en 10 segundos para describirla", indica.

"El primer partido le vi por la tele y el segundo le pude ver aquí, pero como estás en el interior del estadio no oyes lo que pasa. Cuando salí a calentar era como 'Guau, ¿qué está pasando aquí?' Cada punto sabes lo que pasaba. Si había silencio, el punto ha sido para su rival, y si hay alboroto el punto es de Serena. Era fácil saber el marcador. Es increíble, no había visto algo como esto antes", alucina.