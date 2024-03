Este sábado, Francia se enfrenta a Alemania en Lyon y en la rueda de prensa previa al partido han comparecido Didier Deschamps y Kylian Mbappé.

Al jugador del París Saint-Germain, como es obvio, le han preguntado por su futuro, y aunque no ha querido hablar de ningún equipo y acuerdo, sí lo ha hecho sobre las fechas.

"No he anunciado nada porque no tenía nada que anunciar. Si no lo he hecho es porque no tengo nada que anunciar", ha señalado.

"El día que tenga algo que anunciar, lo diré. Nunca me he escondido. Siento decepcionarte, pero no tengo nada jugoso que anunciar", ha añadido.

Eso sí, Mbappé tiene claro que antes de la Eurocopa, que arranca el próximo 14 de junio, su futuro ya estará visto para sentencia.

"Me concentraré en la selección francesa cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces todo estará resuelto. Estoy concentrado en la selección", ha zanjado el punta galo. Tic tac.