A falta de cinco semanas para que sea libre para negociar su futuro con cualquier club a partir del 1 de julio, Kylian Mbappé cobró protagonismo en rueda de prensa con la selección francesa.

Lejos de lo que muchos puedan imaginar, el galo no habló sobre el Real Madrid, sino sobre el PSG y su posible participación en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

"Claro que quiero participar en los Juegos Olímpicos, pero no soy yo quien decide", arrancó el jugador antes de eludir referirse directamente a su equipo.

"Es mi empresa la que lo decidirá. Sería un placer participar en ellos, pero mi empresa tiene la última palabra", explicó.

"Si mi empresa no quiere que participe, no lo haré. Eso no será un problema, pero claro que me gustaría participar", añadió.

Seguidamente, le preguntaron si la posibilidad de jugar influirá en su decisión de seguir o no en París, ante lo que el delantero dejó alguna duda.

"No creo que sea una reflexión que me vaya a tomar mucho tiempo. Si es que sí, será que sí. Y si es que no, pues no puedo hacer nada para cambiarlo", señaló.

"Yo quiero participar en ellos y creo que la gente tiene ganas de que participe", zanjó.