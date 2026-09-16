Se desconoce cuándo se jugará
Suspendido el Levante - Athletic Club por las condiciones meteorológicas
Con el Ciutat de Valencia completamente encharcado, los árbitros han optado por suspender el partido sin que este siquiera hubiera arrancado.
El partido entre Levante y Athletic Club de Bilbao correspondiente a la jornada 6 de LaLiga que se iba a jugar en la noche de este miércoles ha sido suspendido.
Tal y como se ha mostrado en las pantallas del Ciutat, el encuentro no se ha podido disputar debido a "razones meteorológicas".
Lo cierto es que el feudo granota estaba completamente encharcado y, después de que se reunieran los árbitros, han optado por no saltar al verde.
Debido a lo apretado que está el calendario, se desconoce cuándo podrán enfrentarse ambos equipos para ponerse 'al día' en la competición doméstica. Según el Levante, la fecha se anunciará "próximamente".
ℹ️ Tras las pertinentes comprobaciones por parte de @LaLiga y el equipo arbitral, se ha decidido suspender el partido #LevanteUDAthletic por la climatología adversa en el Ciutat de València ⛈️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/W8oBOujb7Q— Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2026