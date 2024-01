La final de la Supercopa de España está trascendiendo a lo deportivo. Envueltos en medio de una nueva oleada de información relacionada con el 'caso Negreira', Martínez Munuera, colegiado del encuentro, y Soto Grado, que arbitrará desde el VAR, comentan las últimas noticias en la previa de la final.

La principal novedad arbitral de esta Supercopa ha sido la introducción de las conversaciones que se produzcan entre el árbitro de campo y el de VAR cuando sea necesaria la intervención de la tecnología. Ante esto, Martínez Munuera afirma estar tranquilo: "Los audios no me preocupan en absoluto. Solo vais a ver cómo se trabaja. Es una conversación en la que se habla de arbitraje entre árbitro y VAR".

Por su parte, Soto Grado espera no tener mucho trabajo el domingo: "Espero que Juan esté acertado y no me dé mucho trabajo y no disfrutéis de los audios porque no revisamos nada".

El abulense tampoco se ha cortado al ser preguntado por Negreira: "Me hierve la sangre. Es un personaje que se aprovechó de su posición y ha sido el que más daño ha hecho de la historia del arbitraje. Deseamos que se solucione y que pague quien tiene que pagar".

En cuanto a las declaraciones de González González respecto al interés del Barça por contactar con Negreira, Martínez Munuera afirma no estar muy conectado con el tema: "Sobre lo que ha dicho Jose Luis, lo desconozco. Cuando viene un partido de esta magnitud me desconecto porque se en qué espiral me voy a meter. Esa pregunta no me corresponde a mí, le corresponde a él o al Barcelona".

"No he hecho nada ilegal en mi vida"

"A mí se me solicitó máxima discreción y decir cuál era mi relación con él. Una vez salga la sentencia contestaré a todas las preguntas. No he hecho nada ilegal en mi vida. Ya no es solo a nivel profesional, la gente te increpa en el supermercado, vas mirando hacia atrás... Esto al arbitraje le ha hecho muchísimo daño. Mañana que salga la sentencia y yo contesto todas las preguntas sobre este señor. Cuando toque, encantado de contestaros", señala Martínez Munuera.

El arbitro alicantino ha confirmado las dificultades que están viviendo los árbitros tras este revuelo, haciendo referencia a la opinión pública y a lo controvertido del tema: "Sin duda, sí. Se cuestiona tu honestidad, que hayas cometido una ilegalidad... Es lo más complicado desde que arbitraba en Regional. En vez de estar disfrutando, estás un poco... Y ves todo lo que se mueve, te da pena".

"hable tres veces con él"

"A mí no me consta que tuviera incidencia en la trayectoria de ningún árbitro. Yo he hablado tres veces con él y conversaciones de treinta segundos. El peso del comité era de Diaz Vega con Sánchez Arminio. Las decisiones importantes eran de ellos", afirma el colegiado de la final.

En cuanto a la 'mala fama' de los árbitros en España, Soto Grado no se ha cortado a la hora de señalar el principio de todo: "La culpa la tenéis vosotros. A veces veo en las noticias aciertos que ustedes escriben como si fueran errores. 'Catastrófico' de un fuera de juego de Asensio que era. Siento presión desde lo que se informa. Intentamos mejorar y hay años que no estamos lo bien que tenemos que estar. Todos los años bajan dos árbitros, imagínate lo que trabajamos".

"Lo mejor es que salga la resolución judicial y las personas culpables son las que tienen que ser. El colectivo va a quedar limpio después de la sentencia. Mi colectivo no tiene que ver y es un caso particular. No por una persona que sea corrupta en un trabajo o en la Iglesia los demás tienen que serlo", concluía Soto Grado sobre el asunto.