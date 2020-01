Mario Balotelli lo ha vuelto a hacer. El delantero italiano del Brescia ha sido protagonista por otra jugada tipo 'Why always me?' que tuvo lugar en el partido que su equipo disputaba contra el Brescia. Ni ocho minutos llevaba en el campo cuando se fue a la calle tras ver dos amarillas en la misma jugada.

La primera, por una extraña patada en la cabeza sobre Fabio Pisacane. Extraña porque era un salto simple y corriente que, en vez de hacerlo normal y buscar el balón con la cabeza, lo realizó de tal forma que lo que más arriba tenía era la pierna.

Tarjeta, y luego otra tarjeta más por protestar la acción de forma ostensible. La jugada podría ser incluso peor tanto para él como para el Brescia, pues podría caerle más de un partido de sanción.

Balotelli saltó al campo en el minuto 74, cuando entró en lugar de Torregrossa. En el 82 ya estaba en la ducha tras esta acción.

Es la primera expulsión de Mario este curso, en el que hasta este partido había visto un total de cuatro amarillas. Se perdió eso sí los primeros encuentros de Serie A por una sanción que arrastraba de su paso por el Olympique de Marsella, en la Ligue 1.

El Brescia empató a dos contra el Cagliari y sigue en puestos de descenso. Suma 15 puntos, y está a uno de la salvación.