Mario Balotelli sin duda tiene motivos para lucir de nuevo esa camiseta de 'Why always me?' El italiano la ha liado parda en la noche de fin de año al estrellar su coche, un Fiat Abarth 500 de auténtico lujo, en el garaje de su vecino... y luego irse a dormir a su casa por su propio pie.

Ha sido 'Il Corriere della Sera' el medio que se ha hecho eco de este suceso. Según ellos, Balotelli regresó a su casa a eso de las seis de la mañana cuando empotró su coche en el garaje de su vecino por equivocación. La puerta del mismo quedo completamente destrozada.

Sin embargo, lejos de arreglar el problema, Balotelli lo que hizo fue irse a dormir a su casa. Eso sí, la foto del coche no ha tardado en correr como la pólvora en redes sociales ante el ruido generado por el suceso.

A pesar de que el vehículo está en un estado que a buen seguro hará imposible su conducción, Balotelli está en perfecto estado y sin haber sufrido herida alguna.