Luka Doncic sabe bien que debe controlar mejor sus emociones. Que debe calmarse. Que necesita, por su bien y también por el de Eslovenia y el de Dallas Mavericks, contar hasta diez, o hasta veinte, en alguna que otra ocasión. Con su selección, en el Mundial, fue de nuevo evidente. Tanto que él mismo ha reconocido este "problema".

Así lo cuenta Tim Cato, en 'The Athletic': "Muchas veces no me controlo. Son muchas emociones".

"He tenido problemas con estas cosas", prosigue un esloveno que bien sabe que este es el gran punto débil en su juego.

Ante Canadá, fuera a falta de seis minutos

Porque con Eslovenia, ante Canadá, se fue de la cancha por recibir su segunda técnica cuando aún quedaban muchos minutos del último cuarto.

El resultado final fue de 100-89, y a saber cuál habría sido de haber estado él en pista.

A pesar de todo, Doncic fue como suele ser habitual el gran líder de su selección. Luka 'acabó' el partido, o más bien lo que jugó de partido, con 26 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias.

Lleva cerca de 70 técnicas en la NBA

Con los Mavs, más de lo mismo. En Dallas y en la NBA saben bien del carácter de Doncic, uno de los jugadores que más técnicas ha recibido durante las últimas temporadas.

En total, en todos sus años en la NBA, Doncic acumula cerca de 70 técnicas.