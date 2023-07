Durante este verano,Luka Doncic no ha tenido apenas descanso, ya que se ha tomado en serio cambiar su físico para bajar de peso. Los dirigentes de Dallas Mavericks le recomendaron que adelgazase para que fuese capaz de tener movimientos más explosivos.

Doncic ha hecho caso la franquicia de Dallas y se puso manos a la obra. Para que no hubiese lugar para las dudas, publicó un vídeo entrenando mientras subía escaleras.

Mavs superstar Luka Doncic getting that work in, running stairs, offseason grind in full effect…#MFFL

(🎥: anze9 IG) pic.twitter.com/fF01imagjG