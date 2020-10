Y, al final, Luis Suárez explotó. Tras la victoria de Uruguay frente a Chile (2-1) en la Fase de Clasificación para el Mundial de Catar 2022, con gol incluido del delantero del Atlético de Madrid, el punta habló en los micrófonos de la televisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol y explicó cómo se desarrolló su salida del FC Barcelona.

Luis Suárez se mostró especialmente crítico con la actitud de los dirigentes azulgranas, quienes, según él, no se portaron adecuadamente con el tercer máximo goleador de la historia del club.

"Somos grandes, llevaba seis años en Barcelona y había otras maneras de hablarme, decirme que el club tenía pensado cambiar de aires... pero no fueron buenas las formas y eso a Leo también le molestó. Él sabe lo que hemos sufrido y lo mal que lo pasamos en ese momento", señaló el '9'.

Además, Suárez quiso incidir en el papel de su amigo Leo. Ambos, con sus diferentes polémicas, han estado codo con codo esta recta final del mercado apoyándose mutuamente: "No me sorprendió que Messi me apoyara públicamente porque lo conozco demasiado. Ya sabía el dolor que el sentía, como lo dijo y como lo dije yo. Las formas, el sentir que te están echando eso es lo que más duele".

Paralelamente, ha desentrañado el comportamiento del club con él en sus últimos días como azulgrana: "Hay cosas que no se supieron, pero ir a entrenar y que te envíen aparte porque no formas parte del partidito de 11 contra 11... Esos días, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta que no llegó la hora del debut, fueron muy complicados".

"Lloré por lo que me estaba tocando vivir. No me tomé muy bien los mensajes del club de que me buscaban una solución para cambiar de aires. Por las formas, más que nada, porque uno tiene que aceptar cuando cumple un ciclo", zanjó Suárez, que continúa marcando, pero en lugar de con la azulgrana, ahora lo hace con la rojiblanca, mientras prosigue materializando con la celeste de Uruguay.