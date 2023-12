Lionel Messi ha confirmado que tuvo sus más y sus menos con Robert Lewandowski. Que, después de una gala de Balón de Oro y de un The Best, hubo un pique entre él y el delantero polaco del Fútbol Club Barcelona.

Así lo ha comentado en palabras en 'ESPN', en las que admite que lo que le hizo en Qatar fue por todo lo sucedido en aquel entonces.

"Estaba molesto. Caliente. Le volví a regatear porque era él", cuenta el argentino en el citado medio.

Y sigue: "Me había molestado una cosa que dijo. Cuando yo gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije. Pero él, por cómo habló, me molestó".

Todo, por lo sucedido en la edición de 2021, después de que en 2020 no hubiera galardón por el COVID: "Todo el mundo está de acuerdo en que el año pasado fuiste el ganador. Creo que mereces este trofeo en tu casa".

Eso fue lo que dije Messi, pero Lewandowski dudó al ver que el argentino no le votó en el The Best: "Pide un Balón de Oro para mí, pero luego..."

El asunto no ha ido a mayores, y es que Messi reconoce que ambos han hablado: "Charlamos, y estamos de acuerdo en que fue un malentendido".

"Ignoré todo lo que sucedió porque era él. Hablamos sobre el club, la ciudad... Todo bien", sentencia.