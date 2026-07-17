¿Está escrita la final del Mundial? Un libro infantil publicado en EEUU predice el resultado

Los detalles Publicado el pasado 2 de junio en formato cómic, el libro relata gol a gol, lo que podría ocurrir en el partido de este domingo entre España y Argentina. ¿Aviso, espóiler o predicción muy certera?

Una turista española ha descubierto en Estados Unidos un cómic que predice la final del Mundial entre España y Argentina, narrando cada gol del partido que se celebrará este domingo. Publicado el 2 de junio, nueve días antes del inicio del Mundial, el libro anticipa una final entre ambos equipos. Según las viñetas, Argentina se adelanta con un gol de Messi alrededor del minuto 15, pero España empata y finalmente marca en el minuto 88 para ganar. Si el resultado coincide con la realidad, será una gran sorpresa. El cómic, titulado "The World's Game", se publicará en España en octubre.

La final del Mundial ya está escrita, o mejor dicho, en viñetas. "Estamos en EEUU y nos hemos encontrado un libro sobre la final del Mundial entre España y Argentina", cuenta una turista española.

Se trata de un cómic que narra, gol a gol, lo que va a ocurrir en el partido de este domingo entre España y Argentina. A partir de aquí, aviso, espóiler o una predicción muy certera, como ustedes quieran verlo.

El libro, publicado el 2 de junio en Estados Unidos, es decir, nueve días antes del partido inaugural del Mundial, ya tenía clara una final entre España y Argentina.

Un partido en el que, según sus viñetas, Argentina se adelanta en el marcador, con gol de Leo Messi en torno al minuto 15. A partir de ese momento, según esta narración, comienza el sufrimiento para España, que finalmente logra empatar el partido.

Es el minuto 88 el que lo cambia todo, el minuto de la gloria que deben guardar en su memoria, no vaya a ser que este domingo pase. En ese momento, España marca para ganar este partido histórico.

Si eso ocurre, si gana España tal y como lo cuenta este libro, será una sorpresa para todos. 'The World's Game' se publicará en España en octubre.

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