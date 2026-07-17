Un joven madrileño pierde un testículo tras una agresión policial en las celebraciones por el pase de España a la final

Los detalles El joven, de 21 años, ha perdido un testículo después de recibir un porrazo durante las cargas policiales que tuvieron lugar en la Plaza de Colón de Madrid tras el pase a la final de España.

Después del pase de España a la final del Mundial hubo celebraciones en el centro de Madrid, en las que algunos aficionados cortaron el tráfico. El programa Más Vale Tarde ha tenido conocimiento de que un joven ha perdido un testículo después de recibir un porrazo durante las cargas policiales que tuvieron lugar en la Plaza de Colón de Madrid.

La familia del joven madrileño, de 21 años, ha presentado una denuncia en el juzgado. Al parecer, el policía le pegó con las defensas policiales. Lo único que se sabe del agente es que es alto y que lleva barba, ya que no existen imágenes de la agresión.

El herido tuvo que ir al hospital el día siguiente y le operaron de urgencia para extirparle el testículo. Preguntada la Policía Nacional por este suceso, su respuesta ha sido que, de momento se está investigando y que no van a trasladar ninguna información.

Más Vale Tarde ha hablado con el padre del joven herido que ha contado que su hijo "está muy mal, no solamente en lo físico que, evidentemente después de una operación como esa, pues está muy mal, con mucho dolor, pero también en lo psíquico, por lo que representa, porque tiene miedo".

"Hay una familia que no lo va a poder celebrar como las demás porque han tenido esta desgracia, que se han encontrado en su camino con un animal que ha hecho esta salvajada. Y no vamos a poder celebrar el Mundial como el resto, ni siquiera verlo, quizá", añade.

A la pregunta de qué pasó esa noche, Joaquín, el padre del joven herido, ha contado que su hijo le contó que estaba con sus amigos, celebrando el pase de España a la final de forma alegre, no había violencia de ningún tipo. "La única violencia la puso ese policía", asegura el padre.

"Lo que creo es que estaban invadiendo una parte de la calzada y, quizá, molestando a los coches, pero los propios coches que estaban allí estaban pitando y siguiendo la celebración. O sea, no había ninguna situación que fuera violenta para nadie. Una situación muy razonable y muy tranquila y mi hijo es una persona especialmente amable y encantadora que, para nada se merecía que un policía le agarrara del cuello primero, le tirara al suelo y le diera golpes específicamente en esa zona, que saben perfectamente que es una parte muy sensible del cuerpo", ha contado Joaquín .

El padre del joven herido se pregunta en Más Vale Tarde por qué le dio ahí. "Porque quería hacerle daño, mucho daño. Y la verdad es que no entiendo por qué", expone.

Por su parte, la criminóloga Beatriz de Vicente ha explicado que protocolariamente la Policía no tiene permitido golpear en los genitales. "Si un agente da en los genitales de forma dolosa está cometiendo un delito de lesiones. Y, en este caso, con una deformidad severa. Eso son penas de seis a 12 años", explica de Vicente.

"Si finalmente no se logra identificar al agente, sí tienen derecho a una indemnización que, en este caso, será cuantiosa dado el daño a un aparato reproductor", puntualiza la criminóloga.

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