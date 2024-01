Finalizada la etapa de dos años de Leo Messi en el París Saint-Germain y confirmado su fichaje por el Inter Miami, comenzaron a salir los trapos sucios entre jugador y club.

El gran desencuentro entre ambas partes llegó después de la victoria de Argentina contra Francia en la final del Mundial de Catar.

Ya como jugador de la MLS, Messi cargó contra su exequipo: "Fui el único jugador que no obtuvo reconocimiento entre los 25 jugadores".

Pues bien, en una entrevista en 'RMC', donde el grueso ha sido el 'caso Mbappé', Nasser al Khelaifi ha aprovechado para responder a Messi y valorar su paso por París.

"No fue fácil para él, estaba también Kylian, Neymar... Tengo un gran respeto por él, pero si hay alguien que no habla bien del club cuando se ha ido, eso no está bien", ha señalado el presidente.

"Es una cuestión de respeto. No es un mal chico, pero sobre Messi o sobre quien sea, hablar cuando ya te has marchado, no es nuestro estilo", ha añadido.

Sobre Mbappé, el catarí ha hablado sobre el "acuerdo" que tienen ambas partes y ha reiterado su deseo de que Kylian renueve con el PSG.