"¿Te hubiera gustado no pasar por París?": sin anestesia, esta ha sido la pregunta que le ha planteado el humorista argentino Migue Granados a Leo Messi durante una entrevista.

El '10', feliz en Miami', no lamenta haber fichado por el PSG, pero sí le entristece haberse coronado campeón del mundo, su gran sueño, jugando en el país del derrotado en la final de Catar.

"Se dio así, no fue como esperaba. Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo", ha explicado.

De hecho, los problemas no llegaron con Mbappé que a pesar de su hat-trick en la final no pudo evitar la derrota de Francia en los penaltis.

"Con Kylian re bien. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa nuestra no habían sido campeón otra vez", ha señalado Messi.

El problema, según Leo, fue el nulo reconocimiento que recibió por parte del PSG a modo de 'castigo' por haberle ganado la final a Francia.

"Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento de los 26 chicos de la Selección", ha añadido el argentino.