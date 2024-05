Durante esta semana, distintos tertulianos de 'El Chiringuito' están creando su jugador perfecto eligiendo a uno por cada atributo que conforma a un futbolista.

Este jueves fue el turno de Edu Aguirre... y el colaborador no dejó indiferente a nadie.

Cristiano pondría la pierna derecha, la izquierda sería de James Rodríguez, la velocidad de Mbappé, Ronaldo Nazario y su potencia, el talento de Neymar y Kroos pone la inteligencia.

En plató no tardó en salir el nombre de Leo Messi, ante lo que Edu Aguirre respondió que "es un 7 en todo pero no es un 10 en nada".