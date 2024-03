Fuentes de la investigación han detallado a laSexta que la jueza de instrucción número 4 de Majadahonda ha ordenado todos estos registros porque llevaba meses reclamando documentación sobre una serie de contratos a la RFEF que no le habían facilitado.

Por este motivo, los agentes de la UCO han registrado la sede de la Federación y otros 10 domicilios de las personas que están siendo investigadas. Se trata de contratos entre los años 2018 y 2023 con la presidencia de Luis Rubiales.

Los registros han finalizado con la detención de Tomás González Cueto, asesor jurídico externo, y Pedro González, jefe de los servicios jurídicos. Se trata, no obstante, de detenciones policiales ordenadas por la UCO durante los registros para que no eliminen pruebas. No son detenciones ordenadas por la jueza, por lo que podrían ser puestos en libertad en cuanto acaben las diligencias y ser citados posteriormente en el juzgado o permanecer a disposición de la Guardia Civil y ser trasladados al juzgado en un plazo máximo de 72 horas.

Además, fuentes de la investigación han comunicado a laSexta que pedirán la detención de Luis Rubiales si el expresidente de la RFEF no vuelve de República Dominicana, donde se encuentra desde hace un mes.

La investigación parte del contrato con Kosmos (la empresa de Gerard Piqué), que recibió una comisión de 24 millones por mediar en la organización de la Supercopa en Arabia Saudi. Los registros no teinen que ver directamente con la empresa, por lo que no se ha registrado su sede ni el domicilio de Piqué, si bien es el centro de la investigación, ya que dio lugar a otros contratos que han dado lugar a las diligencias.