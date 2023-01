El Manchester City está en problemas en la Premier League. En problemas sabiendo que su objetivo era ganarla. Los 'citizens' han perdido contra el United en el derbi de la ciudad, y Pep Guardiola, decepcionado al término del envite, atendió a los medios después de que los 'red devils' les remontaran el duelo en apenas cuatro minutos.

Y tiró de ironía para que su cabreo quedase menos en evidencia tras perder tres puntos que en el minuto 75 tenían en su mano.

"No me importan ni la Premier League ni la Carabao Cup. No podemos ganar... pero ya hemos ganado mucho. No es un problema", dijo en 'BT'.

Fue una sutil forma de mostrar su descontento por la labor arbitral en el derbi, tras un gol de Rashford, que supuso el 1-1, no exento de polémica.

"Está en fuera de juego. Distrajo a nuestros defensores y a nuestro portero. Pero pitar en estos estadios es difícil", cuenta.

El Manchester City, que ganó la posesión con claridad, perdió por 2-1 ante el United en el derbi de la ciudad.

El gol de los de Guardiola lo anotó Grealish, pero Bruno Fernandes y Rashford remontaron en menos de cuatro minutos.

El Arsenal, con un partido menos, aventaja al City en cinco puntos.