El Manchester United ganó 2-1 el derbi ante el Manchester City. Eso sí, lo hizo con el polémico gol de Bruno Fernandes en el que Marcus Rashford, en fuera de juego, acompañó el balón y abrió el debate de si participó en la jugada o no. Y para Pep Guardiola, la respuesta está clara.

El delantero inglés recibió un pase al espacio de Casemiro. Corrió acompañando al balón habiendo partido de una posición clara de fuera de juego, pero nunca lo llegó a tocar. Y cuando llegó a la frontal del área, apareció Bruno Fernandes para rematar el balón. En un primer instante, el línea anuló el gol, pero el VAR le dio validez.

"Rashford está en fuera de juego, Bruno no. Rashford, interviniera o no, distrajo a nuestro portero y centrales. No me sé la regla, pero sabemos dónde jugamos. Es difícil para los árbitros pitar en estos estadios", comentó tras acabar el encuentro.

Con esta derrota el City se aleja del liderato. Se encuentra a cinco puntos del líder, el Arsenal, que tiene un partido menos. Y para Guardiola, parece que ganar la Premier ya no es factible.