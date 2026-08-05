La FIFA mantiene a Infantino como presidente aunque admite errores en su propuesta de privatizar el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la sombra

Los detalles La junta de altos cargos de la FIFA reafirma su confianza en Infantino y explica en un comunicado que el proyecto de vender el Mundial "debería haberse gestionado de otra manera".

La junta directiva de la FIFA ha reafirmado este miércoles su "apoyo total" al presidente Gianni Infantino en una reunión de crisis con altos funcionarios del organismo rector del fútbol mundial en Marruecos.

En un comunicado emitido a última hora de este miércoles, la FIFA ha reconocido en una reunión celebrada en Rabat que cometió errores en su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), mediante el cual pretendía vender participaciones del Mundial a inversores privados hasta que el mismo fue retirado por las críticas recibidas, y advirtió de que no tolerará "ningún ataque" a su integridad y de que tomará todas "las medidas necesarias" para defender su reputación.

El organismo explicó que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro no pretendían que se sintieran excluidas del proceso y admitió que éste "debería haberse gestionado de otra manera" y que también se cometieron errores "tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación".

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