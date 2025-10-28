El vídeo del padre de Lamine Yamal presumiendo de su juventud: "Yo aún puedo trabajar, cojo todos los cartones de Barcelona y los vendo"

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, presume en este vídeo viral que se ha ganado un hueco de honor en los 'zascas' de Aruser@s, de ser uno de los padres más jóvenes de los futbolistas españoles.

Tiene tan solo 39 años, pero ya es el padre de uno de los grandes del fútbol de nuestro país. Él es Mounir Nasraoui y su hijo no es otro que Lamine Yamal. En los últimos meses, Mounir también ha acaparado los titulares de los medios de comunicación, pero su terreno de juego es TikTok.

Así lo demuestra en este vídeo viral que recoge Aruser@s en la sección de los 'zascas', en el que presume de juventud y lanza una 'pullita' a los otros padres.

"Soy joven, sí. No me comparéis con otros padres de otros futbolistas porque tienen 70 años y tienen que llevarlos a una residencia de abuelos", asegura. "A mí, mi hijo no me tiene que llevar, aún puedo trabajar", recalca. "Cojo todos los cartones que hay en Barcelona y los llevo a vender. Cada cartón. 8 céntimos vale el kg el cartón", explica, para después informar también sobre el precio del hierro, a "20 céntimos".

Arthur Arús bromea en el plató del programa de laSexta tras ver estas imágenes: "Le falta decir: 'Aún puedo trabajar, pero no lo voy a hacer'". Alfonso Arús rescata otro de los vídeos más comentados de Mounir, el que subió minutos antes del Clásico.

