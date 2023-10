"Los fans del Barcelona me van a odiar, pero yo era del Madrid": así ha arrancado Kevin-Prince Boateng su confesión más agridulce en el podcast de Rio Ferdinand.

El ya exfutbolista ha desvelado que cuando fichó por el FC Barcelona en enero de 2019, tras haber dicho años antes que era aficionado del Real Madrid, el club azulgrana le instó a decir lo contrario.

"Me dijeron que nunca dijese eso porque sino no podían jugar conmigo. En Las Palmas había dicho al Real Madrid, y por eso en la presentación fue la primera pregunta", ha contado el también exjugador de Las Palmas y Milan, entre otros.

Por ello, en rueda de prensa sacó su faceta más cínica: "Me preguntaron en rueda de presa que cuál era mi club preferido, y dije que el Barcelona. ¿Y quién el mejor del mundo? Messi".

¿Por qué lo hizo? Porque era su último tren para jugar en uno de los clubes más grandes de la historia: "Es una de mis grandes mentiras, porque suelo decir la verdad. Pero no podía decirlo porque era el único modo de vestir la camiseta del Barcelona".

