Ni el más inaudito pronóstico hubiera situado tras doce jornadas al Girona como líder de Primera Divisón. El equipo de Míchel asombra por sus resultados y por su juego, que brilla por ser dinámico y de lo más entretenido.

Es por ello que llegados al primer tercio de temporada, que el Girona esté líder ha despertado múltiples previsiones que lo situarían como campeón de La Liga EA Sports rompiendo con la hegemonía Barça-Madrid-Atlético.

Actualmente es bastante impensable apuntar a que Míchel y sus jugadores puedan luchar por el título. Sin embargo, no sería la primera vez. En la historia moderna del fútbol hay varios equipos que, rompiendo cualquier tipo de pronóstico, han salido campeones de sus ligas cuando nadie lo esperaba.

Leicester 15-16

Es probablemente el caso más sonado, el del Leicester City, y uno de los más recientes. Aquel equipo dirigido por Claudio Ranieri compitió de tú a tú a los gigantes de la Premier sin que le temblara lo más mínimo el pulso.

Comandados por la calidad de Riyad Mahrez, el gol de Jamie Vardy y la brillante lectura de juego de N'Golo Kanté, aquel equipo consiguió hacer historia ganando una liga cuando solo un año antes luchaba por no descender. Continúa siendo a día de hoy uno de los mayores hitos de la historia del fútbol.

Lille 10-11 y 20-21

Cuando la Ligue 1 aún no contaba con el dominio dictador del Paris Saint-Germain, el Lille se entrometió en la hegemonía del Olympique de Marsella y del Lyon para levantar el título con un equipo formado por jóvenes estrellas del fútbol francés como Eden Hazard o Yohan Cabaye.

Justo una década después el Lille volvió a repetir la hazaña. El conjunto galo rompió con una racha de 7 ligas en 8 años del Paris Saint-Germain.

Contra todo pronóstico y sin grandes figuras, aquel equipo dirigido por Christophe Galtier fue capaz de enfrentarse a los Mbappé, Neymar, Verratti y compañía hasta el punto de arrebatarles un título del que eran dueños y señores.

Wolfsburgo 08-09

El Wolfsburgo de aquel año, entrenado por Felix Magath, se proclamó campeón de la Bundesliga en la temporada 2008-2009 batiendo a un Bayern de Múnich que contaba con futbolistas de la talla de Lukas Podolski, Frank Ribery o Landon Donovan.

Además, el valor de la gesta es aún mayor si se va atrás en el tiempo dos temporadas cuando el Wolfsburgo esquivó el descenso a la segunda división alemana por tan solo tres puntos.

Nápoles 2022-2023

La pasada campaña el Nápoles firmó una temporada espectacular. El equipo de Luciano Spalletti apareció de la nada para ganar el Scudetto con la irrupción de figuras como Victor Oshimen o Khvicha Kvaratskhelia.

Lo sorprendente de este título es que el Napoli no parecía tener plantilla para competir el título a principio de temporada. Al término del año no solo lo compitió, si no que lo ganó.