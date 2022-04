La Federación de Ghana tiene un claro objetivo: ver a Iñaki Williams disputando el Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de su selección. El delantero del Athletic Club nació en Bilbao, pero su padre es de origen ghanés y su madre liberiana.

La nacionalidad ghanesa del padre es precisamente la que permite a Williams optar por la opción de jugar con Ghana. No obstante, la realidad en estos momentos es que el futbolista no se lo plantea, ya que sigue confiando en recibir una oportunidad de la Selección Española en un futuro, según ha informado 'AS'.

Debutar en una competición oficial con la selección africana rompería totalmente el sueño del delantero de ser convocado nuevamente por 'La Roja'. Williams ya sabe lo que es pasar por varias categorías inferiores de España y llegó a jugar con la absoluta en el año 2016, disputando media hora de un partido amistoso frente a Bosnia.

Desde aquel entonces no ha vuelto a disputar ni un solo minuto con la Selección, pero en 2018 fue convocado para ayudar y completar el grupo en los entrenamientos previos al Mundial de Rusia.

La participación 'no oficial' de Williams con España le permite jugar con Ghana, y ha sido el propio presidente de la Federación, Kurt Edwin Simeon-Okraku, quien confesó haber mantenido conversaciones con el jugador, que de momento habría rechazado la oferta.