"¡Qué viaje! Gracias fútbol por recuerdos que durarán toda la vida": así titula Gareth Bale en sus redes sociales un vídeo que recorre su dilatada carrera.

Desde su debut con el Southampton hasta su retirada con Los Ángeles, pasando por sus golazos con el Tottenham, sus títulos con el Real Madrid y sus hazañas con Gales, el vídeo recoge los grandes momentos de sus 17 años como profesional.

"Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y a nivel internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel, que serán imposibles de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo", señaló Bale en el comunicado de su retirada.

A sus 33 años y tras 17 temporadas en la élite, 651 partidos y 223 goles, el 'expreso de Cardiff' dice adiós al deporte rey como leyenda del Real Madrid y el mejor jugador galés de todos los tiempos.

What a journey! Thank you football for memories that will last a lifetime ❤️ pic.twitter.com/vkqMtl6ifA