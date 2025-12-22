La sorprendente confesión de Vettel sobre su etapa en Ferrari: "Empecé a tener problemas"

El tetracampeón del mundo relata cómo fue el final de su carrera en la Fórmula 1 apuntando a su periplo con los de Maranello como el momento donde sufrió un bajón.

Ferrari es sinónimo de éxito, o por lo menos lo era a principios de los años 2000. La escudería italiana es la más laureada de la Fórmula 1 con 15 campeonatos y ha contado con decenas de campeones del mundo en sus filas, aunque no todos han podido brillar con los de Maranello.

Incluso, muchos de ellos han vivido su peor etapa en la F1 corriendo de rojo, siendo el tetracampeón del mundo con Red Bull, Sebastian Vettel, uno de ellos. El alemán fichó por Ferrari en 2015 hasta 2020 con el objetivo de seguir ganando campeonatos con la escudería de su ídolo, Michael Schumacher; sin embargo, no tuvo el mismo destino que él.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', el teutón confiesa que los primeros años de rojo fueron buenos, donde registró varios subcampeonatos por detrás de Lewis Hamilton, aunque con la llegada de Charles Leclerc afirma haber sufrido un bajón.

"2015 fue un año muy fuerte, 2017, 2018... Y luego en 2019, y para ser justos en 2020, yo ya estaba en mi camino hacia abajo ya. Y me alegra decirlo ahora, porque ya no tenía ese, realmente, último empujón final", confiesa Vettel.

Pese a que Sebastian era un piloto experimentado y con varios títulos a sus espaldas, la "energía" de Leclerc le mermó hasta tal punto que ya no se sentía en la cima. "Cuando Charles llegó, terminamos quinto y sexto; estaba en la luna. Creo que fue entonces cuando empecé a tener problemas", añade el alemán sobre el momento en el que comenzó su bajón.

La pandemia del COVID-19 fue un punto de inflexión para Vettel, ya que se dejó de competir por un tiempo y el piloto vio su futuro con otros ojos. "Al mismo tiempo, tomé conciencia con los niños de los problemas en el mundo, y de cómo empezaron a afectarme, y los estoy reflejando. En ese momento probablemente ya no estaba en la cima", concluye el tetracampeón.

El final de su carrera

Tras salir de Ferrari, Vettel firmó por Aston Martin, pese a las dudas que tenía él mismo sobre si aún podría rendir al máximo nivel. "En última instancia, buscaba esta seguridad de que... '¿Todavía puedo hacer esto?' Lo cual suena tonto porque, por supuesto que puedo hacerlo, lo he demostrado muchas veces, pero eso también se mezcla con esta incertidumbre o inseguridad que todos tenemos", revela el alemán sobre su última etapa en la F1.

Esa inseguridad también la tuvo Schumacher en sus últimos años, según relata Vettel, por lo que saber que su referente también pasó por ello le reconfortó y le ayudó a sentirse "realmente cómodo de nuevo con mi pilotaje", antes de poner punto y final a su carrera.