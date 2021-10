Ole Gunnar Solskjaer se encuentra en el ojo del huracán de la afición del Manchester United por el rendimiento del equipo en la presente campaña tras los fichajes de Varane, Sancho y Cristiano Ronaldo, amén de la presencia de estrellas como Pogba o Bruno Fernandes.

Este fin de semana, los 'red devils' empataron a uno en Old Trafford frente al Everton en un partido en el que Cristiano fue suplente.

La ausencia del portugués levantó mucha polémica entre los hinchas y en el propio palco del 'Teatro de los Sueños'. Allí estaban mitos del deporte como Sir Alex Ferguson, Khabib Nurmagomedov, Usain Bolt o Patrice Evra.

De hecho, el exentrenador del United y la leyenda de la UFC fueron 'cazados' comentando la suplencia de Cristiano y mostrando su desacuerdo con la decisión de Solskjaer.

"Creo que cuando el Everton vio que Cristiano no jugaba fue un poco...", le dijo Sir Alex a Khabib, que respondió: "Sí, salió en la segunda parte". "Lo sé, pero siempre debes poner a tus mejores jugadores", zanjó de manera tajante Ferguson.

Por su parte, Solskjaer se defendió en rueda de prensa: "Uno toma decisiones a lo largo de la temporada y hay que manejar la carga de trabajo de los futbolistas. Para mí, la decisión fue la correcta. Martial lo hizo bien y marcó un gol y Cavani necesitaba minutos y jugó una hora. Entiendo que con el resultado la gente se vaya decepcionada, pero a veces hay que tomar decisiones".

Paralelamente, Kahib ha desvelado una anécdota que tuvo lugar con Ferguson en el palco a raíz de una propuesta del extécnico: "Me preguntó si quería una copa de vino. Y pensé: ¿cómo le explico que soy musulmán?, así que le dije: 'Beber no es bueno para mí porque si lo hago, los aplastaré a todos ustedes'. Él respondió: 'Está bien, mejor si no bebes'".