Cinco veces campeón de Europa con el Real Madrid. El palmarés de Gareth Bale es espectacular. "Si me hubieras ofrecido esto, todo lo que he conseguido, al comienzo de mi carrera, te habría arrancado la mano de un mordisco", ha dicho el galés.

Y habla de "otra guinda". Sin duda, el mundial de Catar: "Pero si me hubieras ofrecido esto antes de hacer mi debut profesional, el 99,9% de las personas lo habría tomado. Yo espero ponerle otra guinda aún".

"Es ese tipo de percepción la que me ha influido negativamente, la gente piensa que juego mucho al golf y en realidad no lo hago. La gente piensa que me lesiono mucho, pero en realidad no es así. Pero eso ya es pasado. Ha habido momentos buenos, momentos malos, pero así es el fútbol, pasan cosas así...", se defiende.

¿Dónde jugará la próxima temporada?: "Realmente no puedo decir. Necesito tiempo para pensar cuál es el mejor movimiento para mí, mi familia, mis hijos y espero que lo arreglemos durante el verano".

Y no esconde su objetivo: llegar en forma a Catar. "No me preocupa en exceso. Lo ideal es estar jugando para llegar en plena forma, pero también siento que nunca perderé mi calidad con el balón. Lo único que sé es que me voy de vacaciones. No he tenido tiempo ni de pensar en ello...", comenta.

Después de que sonara el Getafe ahora es el Cardiff City, el equipo de su ciudad natal, el que suena con más fuerza para hacerse con sus servicios antes del mundial de noviembre.