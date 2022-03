Unas de las personas más virales actualmente en Internet es Hasbulla Magomedov, que el fin semana también ha sido uno de los grandes protagonistas antes de que arrancara el partido que enfrentaba al Manchester City y al Manchester United.

El joven ruso se vio involucrado en la broma de un seguidor que provocó que apareciera en la pantalla durante la retransmisión, pocos minutos antes del inicio del partido.

Durante la previa del derbi de Manchester, se estaban mostrando mensajes de seguidores en la pantalla, y uno de ellos iba acompañado de una imagen del propio Hasbulla. La televisión británica no se percató del detalle y fue emitido en directo.

"Primer derbi para el hombrecito, su sonrisa no se ha ido en todo el día. Vamos azules", se podía leer en la cuenta de @JoeCiteh, donde se veía al ruso con una camisa del color del City.

Little mans first derby today, smiles not gone away all day. Cmon blues 💙🔵 #citysquarelive pic.twitter.com/E08tebY5ul