Terminó en goleada, pero no. No fue sencillo. No fue ni mucho sencillo para España en Ginebra. En Suiza. En la segunda jornada de la UEFA Nations League. Porque se ganó, porque se ganó con varios tantos de diferencia... pero se sufrió. Se sudó. Se peleó para sacar los tres puntos y no perder el paso ante Dinamarca en el grupo de este torneo continental.

Y es que cómo cambió todo esa roja a Le Normand. Cómo puso todo esa expulsión del central de la Selección cuando el encuentro ya iba 0-2. Se equivocó. Lo sabe. Esperaba que le salvara un posible fuera de juego, pero no. Agarrón, siendo el último jugador, y a la caseta. España, con diez.

Con diez pero con dos goles de ventaja gracias a Joselu y a Fabián. Todo, en el minuto 25 de la primera parte. Cuando quedaban 75. Cuando quedaba un mundo bajo la intensa lluvia helvética.

Bajo un agua en el que Suiza puso el 1-2 justo antes del descanso. En el que incluso marcó otro nada más volver de vestuarios pero el balón, en ese saque de esquina, salió por la línea de fondo antes del remate final. Pero por poco.

Fabián, Ferran y final feliz

Porque tuvieron varias a balón parado. Tuvieron unas cuantas. Tuvieron ocasiones ante una España con diez, con Vivian entrando por Pedri y con Lamine Yamal dejando su sitio a Ferran Torres tras el paso por vestuarios. Quien no se fue, hasta que todo estaba ya hecho, fue Fabián.

Menos mal, porque el mediocentro del PSG estuvo imperial en todas las facetas posibles. En defensa parecía que tenía un motor que no perdía fuelle por más kilómetros que sumaran sus piernas. En ataque, marcando el 0-2... y el 0-3.

Suiza se volcó. No quedaba otra. España aprovechó. Jugada rápida, que terminó el internacional con una gran definición y poner la calma al combinado de Luis de la Fuente. Ferran Torres, con un tanto acto seguido, terminó la historia. El pase de Joselu, espectacular.

Llegaron ambos tantos en el 77 y en el 80. En tres minutos. En un final que fue tranquilo y relajado a pesar de contar con diez futbolistas desde el 25. Desde ese momento, España hizo un inmenso trabajo en Suiza.

Uno que tuvo recompensa con tres puntos. Con los primeros tres puntos en esta UEFA Nations League tras el empate con Serbia. Dinamarca, con seis, lidera. Ahora, vuelta a España en las próximas citas del torneo.