¿Dónde jugará Kylian Mbappé la próxima temporada? ¿Seguirá en el PSG, fichará finalmente por el Real Madrid o se replanteará irse a otro club? El galo todavía no ha comunicado su decisión una vez que puede negociar con cualquier otro club.

En 'El Chiringuito', Juanfe Sanz ha contado en exclusiva cuáles son las sensacoones del club parisino con la situación del futbolista: "Me dicen en el PSG que ven a Mbappé fuera. Lo primero que me dicen es que la oferta de renovación se le plantea con la famosa reunión para que vuelva al equipo... y todavía no ha respondido a esa oferta".

"Creen que Mbappé está desarrollando una estrategia para salvaguardar su imagen de aquí a lo que queda de temporada. Manejar los plazos. Creen que tiene su decisión tomada", cuenta el periodista.

"Sabe que si se comunica (la decisión) va a pasar unos meses complicados. Creen que tiene una estrategia para salvaguardar su imagen porque creen que se iba a ir", sentencia Juanfe.