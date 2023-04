"Que sepan que si pensaban que me iba a quedar mudo, se han equivocado": así de tajante se ha mostrado Sergi Albert Giménez en los micrófonos de 'Radio Marca' para denunciar supuestas amenazas a su persona.

¿Por qué? Por la denuncia que hizo hace unas semanas: "A mí me sorprende que Enríquez Negreira tenga Alzheimer así de repente".

El exárbitro recordó cómo actuaba el exnúmero 2 de los colegiados: "A mí me presionó Negreira. Me reunió con otros árbitros y me dijo: 'Oye pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión. Tú ya me entiendes. Ándate con cuidado".

"Él ha presumido siempre de tráfico de influencias. Él ha vendido que era un líder y lideraba el Comité de Árbitros. Soy consciente de que compraron a un árbitro, Emilio Guruzeta. Enríquez Negreira era linier", añadió entonces.

Pues bien, ahora Albert Giménez ha desvelado que ha recibido una bala en su plaza de garaje, ubicada en el mismo lugar que una de Javier Enríquez Romero, hijo del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

"Para mí es una amenaza. Y puede venir del entorno de Enríquez Negreira. Su hijo, como propietario de la plaza, sabía que yo también tengo una plaza de garaje ahí. De hecho, hemos coincidido en reuniones de propietarios. Me llama mucho la atención que me dejen una bala en mi plaza", ha explicado.

"Me enteré el jueves pasado. Llamé al administrador de fincas para comprobarlo y un vecino que estaba en el párking también lo vio. Llamaron a los mossos y levantaron acta. Mañana me personaré en comisaría", ha añadido en unas declaraciones muy graves.